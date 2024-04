Acidente com ônibus de viagem deixa sete mortos em Minas Gerais

Um acidente envolvendo um ônibus de viagem deixou pelo menos sete mortos e mais de 30 feridos em Minas Gerais, na noite de sábado (27). De acordo com informações do Corpo de Bombeiros do estado, quatro pessoas morreram no local e outras três pessoas foram a óbito enquanto eram levadas ao hospital.

O coletivo tombou na altura do Km 85, na BR-116, em Medina, Região do Vale do Jequitinhonha. O veículo tinha saído de Caruaru, em Pernambuco, e ia para Campinas, no interior de São Paulo. No trajeto, o ônibus passaria por Vitória da Conquista, na Bahia.

As equipes de resgate informaram que os passageiros que foram resgatados com vida foram transportados para o Hospital Santa Rita, em Medina; para o Hospital Vale do Jequitinhonha, em Itaobim; e para uma unidade de saúde em Pedra Azul.

As informações iniciais apontam que o veículo tombou em uma curva, quando passava por um trajeto da via que corta dois municípios. A identidade das vítimas ainda não foi informada.

Com informações do Estado de Minas

