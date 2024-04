Policial penal morre ao bater de frente com carreta na BR-153

O policial penal do Presídio de Prata, no Triângulo Mineiro, Danilo Martins Vicente, 39 anos, morreu na noite desse domingo (28/4) ao bater de frente com uma carreta na BR-153, nas proximidades do município mineiro.

Segundo informações daPolícia Rodoviária Federal (PRF), Danilo dirigia uma caminhonete, no sentido Prata/Frutal, e teria invadido a pista contrária, provocando o acidente.

O policial penal ficou preso às ferragens e morreu no local.

Ele trabalhava havia cerca de sete anos no Presídio de Prata e deixou a mulher e uma filha de 6 anos.

A Perícia técnica da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) realizou os seus trabalhos e a batida deve ser investigada.