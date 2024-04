Garçom mata vereador e fere mais dois em restaurante no Nordeste

Um garçom esfaqueou três pessoas neste domingo (28/4) em um restaurante de Camocim, no interior do Ceará. Entre as vítimas estava o vereador Cesar Araújo Veras (PDT), de 51 anos, que não resistiu aos ferimentos.

Segundo as investigações preliminares, o garçom foi até o vereador pouco depois que ele chegou ao restaurante. Em seguida, ele o ataca com uma faca na região do pescoço. Depois, o funcionário vai até o dono do estabelecimento, que estava em uma das mesas, e o esfaqueia. Por fim, ele fere um terceiro homem antes de fugir do local.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de Defesa Social (SSPDS), o suspeito tentou fugir, mas acabou preso por equipes do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) no Bairro Tijuca, na saída de Camocim. A Delegacia Regional de Sobral segue com as investigações em andamento com a finalidade de identificar a motivação do crime.

A prefeitura de Camocim se manifestou sobre a morte do vereador e decretou luto oficial por três dias, contando a partir de domingo (28). Para esta segunda-feira (29), a prefeitura determinou ponto facultativo em todos os órgãos públicos.

O governador Elmano de Freitas (PT) também lamentou a morte do vereador. "Recebi com profundo pesar a notícia da morte do vereador César Veras, ex-presidente da União dos Vereadores e Câmaras do Ceará (UVC), vítima de um crime bárbaro em um restaurante de Camocim", disse.

O governador também confirmou que o suspeito esta preso e "será colocado a disposição da justiça".

Recebi com profundo pesar a notícia da morte do vereador César Veras, ex-presidente da União dos Vereadores e Câmaras do Ceará (UVC), vítima de um crime bárbaro em um restaurante de Camocim. Determinei rigor máximo na apuração dos fatos. (+) pic.twitter.com/AwRq99BFxF April 28, 2024