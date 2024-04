Vídeo flagra carga de caminhão caindo sobre carros após acidente em SP

Imagens impressionantes mostram o exata momento em que a carga de madeira de um caminhão despenca de um viaduto sobre carros em movimento após o caminhão sofrer um acidente na parte de cima da via. O acidente ocorreu na noite do domingo (28/4) por volta de 22h40.

Os pedaços de madeira caem por cima de ao menos dois carros e outros tentam desviar. Segundo o Corpo de bombeiros, o caminhão transportava madeira de Santa Catarina a Minas Gerais. O vídeo foi compartilhado no X (antigo Twitter) pelo jornalista Vinícius Munoz, que passava no local.

"Quase me envolvi num acidente agora de noite na Marginal Tietê. Estava voltando para casa e um caminhão bateu com tudo em cima do viaduto, a carga caiu na Marginal, por poucos segundos ou metros não fui eu", escreveu ele na publicação.

Cacete, quase me envolvi num acidente agora de noite na Marginal Tietê



Tava voltando pra casa e um caminhão bateu com tudo em cima do viaduto, a carga caiu na Marginal, por poucos segundos ou metros não fui eu



Uma galera se ferrou ali, mas graças à Deus (pelo que eu vi),… pic.twitter.com/4QQxyWAQdR — Vinicius Munhoz (@viniciussmunhoz) April 29, 2024

*Estagiária sob supervisão de Ronayre Nunes