Padrasto é preso por chantagear enteada a gravar vídeos íntimos

Um homem de 32 anos foi preso em Pequeri, município na Zona da Mata mineira, suspeito de ter vídeos de conteúdo íntimo da enteada de 12 anos. De acordo com a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), que realizou a prisão na sexta-feira (26/4), o padrasto usava as gravações para coagir a jovem a enviar clipes “mostrando o órgão genital.” Caso ela não enviasse, o homem ameaçava contar à mãe dela sobre as imagens que tinha.

O padrasto também insistia para a enteada se encontrar com ele, com o objetivo de abusar sexualmente da menina e com o argumento de que ninguém ficaria sabendo.



Diante da situação, a vítima pediu ajuda a uma pessoa de confiança, que acionou a polícia. A equipe da Delegacia de Polícia Civil em Bicas cumpriu o mandado de prisão com apoio da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG). O aparelho celular do investigado foi apreendido.

* Texto produzido pela estagiária Laura Scardua sob a supervisão do subeditor Fábio Corrêa

