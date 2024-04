Brasil tem onda de calor e temporais simultaneamente nesta semana; veja

O Brasil vive nesta semana extremos meteorológicos, segundo previsões do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Quase todo território do Rio Grande do Sul e o sul de Santa Catarina estão em alerta laranja para tempestade até quinta-feira (2/4). Por outro lado, uma onda de calor pode atingir todo estado do Rio de Janeiro e parte de São Paulo e Minas Gerais, a partir desta quarta-feira (1º/5).

O estado gaúcho e uma pequena parte do sul-catarinense está também em alerta vermelho nesta terça-feira (30/4), devido ao acúmulo de chuva dos últimos dias. Há risco de alagamentos e deslizamentos de encostar, além de possibilidade de 100 mm de chuva em 24 horas.

Nesta manhã, a Defesa Civil do RS confirmou uma morte devido ao temporal, no município de Paverma. Um homem de 69 anos tentava atravessar, de carro, uma área alagada e o veículo teria sido arrastado pela força da correnteza. Havia outro ocupante no veículo, um homem de 65 anos, que está desaparecido. O órgão informou que buscas seguem sendo realizadas na região.

Ventos intensos (60-100km) e chuvas ainda estão previstas para os próximos dias nos dois estados sulistas. A precipitação também pode ocorrer em outros estados do norte brasileiro, como Roraima, Amapá, Rondônia, Pará, Amazonas, Maranhão, Piauí, Ceará e Rio Grande do Norte. Alagoas e Sergipe também podem registrar chuva. No entanto, esses devem ser em uma intensidade bem mais leve que no Sul.

Onda de calor

O Inmet emitiu alerta nesta terça-feira (30/4) para onda de calor em todo território carioca. De acordo com o órgão, o estado pode registrar temperatura de 5ºC acima da média no período de 2 a 5 dias. Isso significa dias com temperatura maior do que 30ºC - na capital carioca, os termômetros podem chegar a 38ºC.

A mesma previsão foi feita para parte de São Paulo e de Minas Gerais, porém, com duração mais curta - de 2 a 3 dias.