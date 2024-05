Represa de Caxias do Sul tem risco de ruptura; prefeitura emite alerta

O Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae) de Caxias do Sul (RS) emitiu alerta, no fim da madrugada desta quinta-feira (2/5), sobre a Represa Dal Bó. O aviso é para evacuação da área diante do nível de água — os bairros com maior perigo de registrarem alagamento são Fátima e uma região de Santa Catarina.

De acordo com o que foi publicado nas redes sociais do Samae, faltam cerca de de 10 a 15 centímetros para o transbordamento da barragem. "O Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, FAS, secretaria de Habitação, Guarda Municipal e outros órgãos de segurança estão na região alertando as famílias e auxiliando na evacuação", escreveram. "Engenheiros também estão na represa avaliando a possibilidade de rompimento da barragem devido às fortes chuvas."

"Tem um conglomerando de pessoas muito grande na região. Com esse índice pluviométrico dos últimos dias, a situação vem se agravando a cada dia que passa. Não está se dando conta de manter a barragem. Essa madrugada, abrimos a comporta para que se mantenha um nível mais baixo da represa. É uma preocupação eminente. Algumas casas já estão alagadas, na parte mais baixa", disse o diretor-presidente do Samae, Gilberto Meletti.

O Sistema Dal Bó abastece nove bairros de Caxias do Sul e está localizado no bairro Fátima, próximo ao Jardim Botânico, no Rio Grande do Sul. De acordo com a concessionária, já foi aberta uma comporta anexa para auxiliar na redução do nível da água. Na noite desta quarta-feira (1º/5) , a estrutura estava aberta em 75%, no entanto, precisou ser expandida para 100% na manhã desta quinta-feira (2).

A empresa também afirma manter o controle do escape de água pelo vertedouro, mas com a caso a capacidade máxima da barragem seja atingida, casas e bairros próximos devem sofrer com um possível alagamento.



Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Samae Caxias (@samaecaxias)