Medrado esconde gravidez após lipo e choca ao revelar nascimento da filha

Fernanda Medrado, cantora e ex-participante de “A Fazenda”, não cansa de surpreender. Depois de revelar que descobriu uma gravidez durante seu período de pós-operatório de uma lipo, ela chocou ainda mais os seguidores que a acompanham ao revelar que, pasmem, já deu à luz sua segunda filha. Mas, o anuncio não aconteceu de forma detalhada.

A novidade foi divulgada pela rapper através de um vídeo, no qual ela mostrou um pouco do período em que esteve na maternidade. Contudo, Medrado ainda não mostrou o rosto da pequena aos fãs. A bebê foi batizada de Amber. Além disso, a pequena já tem até um Instagram para chamar de seu, que conta com mais de 12 mil seguidores.

Fernanda Medrado já é mãe de Bryan e Josh. Ela contou em entrevista que descobriu a gravidez da caçula Amber apenas 15 dias após a realização de uma cirurgia estética no abdômen. No caso, ela confirmou que já estava grávida de cinco dias quando realizou o procedimento. Mas, os médicos não chegaram a detectar o feto durante a cirurgia.

Entretanto, devido à descoberta, a cantora precisou parar com as medicações que estavam a ajudando em seu pós-operatório. Por conta disso, a rapper Fernanda Medrado teve um pós-operatório bastante sofrido.

Nas redes sociais, diversos seguidores reagiram à notícia da chegada da terceira filha de Fernanda Medrado. "Oxeee, achei que ainda tava buchuda e tu já fez foi parir, mulher? Passaadaaaaaaaa", disse uma fã. "Merece um troféu por esconder de todo mundoo hehe", "chocadaaaaaa…. Como conseguiu esconder uma gravidez?!?", questionou mais uma.