Leite classifica chuvas no RS como "pior episódio da nossa história"

O governador Eduardo Leite confirmou 29 mortes e 60 desaparecidos até o momento. - (crédito: Reprodução/YouTube/Governo do Rio Grande do Sul)

O governador do Estado do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), participou de uma coletiva de imprensa, transmitida pelo Youtube, na noite desta quinta-feira (2/5), e deu detalhes sobre a situação do volume de chuvas no estado. Leite confirmou a morte de 29 pessoas e mais 60 desaparecidos em decorrência dos temporais e classificou a tragédia como o "pior episódio da nossa história".

O governador lamentou a situação e informou que o volume de chuva continua até o próximo sábado (4/5). Sobre os resgates, Eduardo frisou que está sendo feito o possível, mas que as condições climáticas atrapalham a eficácia das ações para salvar pessoas ilhadas e em locais de deslizamento. "Estamos empregando todos os esforços para os resgates”, disse Leite. “Sem ser alarmista, mas preciso que as pessoas estejam atentas e evitem os locais de riscos”, disse.

Informações foram dadas sobre os locais mais críticos. Segundo Leite, a elevação do rio Guaíba, em Porto Alegre, chegará a um patamar nunca visto antes, “maior do que a enchente de 1941”, disse.

O governador também agradeceu as doações e disse que os itens que a população mais precisa no momento são colchões, roupas de cama, banho, cobertores. As doações podem ser entregues no centro logístico da Defesa Estadual no município de Porto Alegre. “Estamos empregando todos os esforços para os resgates”, completou.



“É o pior episódio da nossa história. Como ser humano estou devastado, e como governador, estou aqui firme para que tudo ao nosso alcance seja feito”, finalizou.

*Estagiária sob supervisão de Pedro Grigori