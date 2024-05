Sobe para 29 número de mortes no Rio Grande do Sul por causa das chuvas

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul informou que chegou a 29 o número de mortes devido às fortes chuvas que assolam o estado. A informação foi atualizada na noite desta quinta-feira (2/5). Em 24 horas, o número de óbitos mais que dobrou.

Em coletiva de imprensa na noite desta quinta-feira, o governador do RS, Eduardo Leite, classificou a tragédia como o "pior episódio da nossa história". Leite lamentou a situação e informou que o volume de chuva continua até o próximo sábado (4/5).

Há ainda 60 desaparecidos, que estão sendo procurados por equipes de resgate. Ao todo, mais de 67 mil pessoas foram atingidas, em 147 municípios. Sobre os resgates, Eduardo Leite frisou que está sendo feito o possível, mas que as condições climáticas atrapalham a eficácia das ações para salvar pessoas ilhadas e em locais de deslizamento.

Veja abaixo onde ocorreram as mortes e ainda há desaparecidos:

Óbitos:

Canela (2)

Candelária (1)

Caxias do Sul (1)

Bento Gonçalves (1)

Boa Vista do Sul (2)

Paverama (2)

Pantano Grande (1)

Putinga (1)

Gramado (4)

Itaara (1)

Encantado (1)

Salvador do Sul (2)

Serafina Corrêa (2)

Segredo (1)

Santa Maria (2)

Santa Cruz do Sul (2)

São João do Polêsine (1)

Silveira Martins (1)

Vera Cruz (1)



Desaparecidos:

Candelária (8)

Encantado (6)

Itaara (3)

Lajeado (5)

Passa Sete (1)

Pouso Novo (1)

Roca Sales (10)

Santa Cruz do Sul (1)

São Vendelino (2)

Sinimbu (1)

Marques de Souza (13)

Montenegro (1)

Teutônia (3)

Três Coroas (3)

Travesseiro (2)

Doações

O governador também agradeceu as doações e disse que os itens que a população mais precisa no momento são colchões, roupas de cama, banho, cobertores. As doações podem ser entregues no centro logístico da Defesa Estadual no município de Porto Alegre. “Estamos empregando todos os esforços para os resgates”, completou.

*Estagiária sob supervisão de Pedro Grigori