Sobe para 56 o número de mortos devido a chuva no Rio Grande do Sul

Subiu para 56 o número de mortos pelas fortes chuvas que atingem o Rio Grande do Sul desde o início desta semana, e as equipes de resgate ainda buscam por 67 pessoas desaparecidas.

De acordo com dados da Defesa Civil estadual, 281 municípios foram afetados pela tragédia. O desastre provocou cheias em rios, cortou o fornecimento de energia elétrica e os serviços de telefonia em vários pontos.



O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) manteve alerta vermelho, de grande perigo, para este sábado (4/5) na parte norte do Rio Grande do Sul. Algumas regiões do Estado estão com alerta laranja (perigo) e amarelo (potencial perigo).

O boletim foi divulgado pelo governo do estado. Confira:

Municípios afetados: 281

Pessoas em abrigos: 8.296

Desalojados: 24.666

Afetados: 377.497

Feridos: 74

Desaparecidos: 67

Óbitos: 56



Os temporais também causaram danos à infraestrutura viária do Estado. Conforme dados da Polícia Rodoviária Federal (PRF), 188 trechos de rodovias estão bloqueados devido a esses incidentes. Dentre esses trechos, cinco são de rodovias federais e 28 de rodovias estaduais.

Em Porto Alegre, o nível do Guaíba superou a cota de inundação, transbordando e avançando sobre ruas e avenidas. A estação rodoviária da cidade foi inundada e 95% das viagens foram suspensas. Já o Aeroporto Salgado Filho foi fechado "devido ao elevado volume de chuvas".

Por conta do estado de calamidade, o Governo Federal decidiu adiar as provas do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) previstas para ocorrer amanhã (05/4) em 228 municípios de todos os estados e no Distrito Federal.