Quina, Lotofácil e mais: veja os resultados das loterias deste sábado

O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo - (crédito: Youtube Caixa/Reprodução)

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite deste sábado (4/5), seis loterias: os concursos 2720 da Mega-Sena; o 6432 da Quina; o 3095 da Lotofácil; 143 da + Milionária; o 2088 da Timemania e o 909 do Dia da Sorte. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

+ Milionária

A +Milionária, com prêmio previsto de R$ 178 milhões, teve os seguinte números sorteados na primeira matriz: 21-22-30-32-44-50. Os trevos sorteados foram: 4-6.

A quantidade de ganhadores da +Milionária e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.





*Loterias em apuração

Confira o sorteio ao vivo: