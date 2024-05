Chuvas no RS: Família é resgatada de telhado em Canoas por helicóptero

Marinha do Brasil realiza salvamento de família ilhada em teto de casa em Canoas (RS) - (crédito: Divulgação/Marinha do Brasil)

Uma família foi resgatada do telhado de uma casa, em Canoas, região metropolitana de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, neste sábado (4/5). Uma equipe da Marinha do Brasil foi a responsável pelo salvamento feito de helicóptero.

Confira o resgate:

Ao todo, foram resgatadas 14 pessoas e três animais domésticos no local. Entre os resgatados estavam três crianças. Todos estavam nos telhados, já que a água já tinha inundado toda estrutura das casas. As aeronaves foram empregadas pela Marinha para salvar pessoas em locais que não era possível passar por viatura ou embarcação. Outras 11 pessoas e três animais foram resgatadas em barcos da Ilha Pintada, em Porto Alegre.

As equipes da Marinha estão atuando no resgate, busca de desaparecidos e transporte de pessoas em área de risco para locais seguros.

Para auxiliar na missão, o 5º Comando da Marinha convocou as equipes da Capitania dos Portos de Santa Catarina, da Delegacia da Capitania dos Portos em Laguna, da Delegacia da Capitania dos Portos em Itajaí e da Delegacia da Capitania dos Portos em São Francisco do Sul para atuação no RS.

Além disso, dois pelotões do Grupamento de Fuzileiros Navais do Rio Grande estão em deslocamento para Porto Alegre para atuação na região metropolitana do Estado e na região do Vale do Taquari. A Capitania dos Portos do Rio Grande do Sul também enviou militares para a capital gaúcha com viatura e embarcação de casco semirrígido.