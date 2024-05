Sobe para 66 o número de mortos na tragédia do Rio Grande do Sul

Balanço divulgado pelo governo do Rio Grande do Sul na manhã deste domingo (5/5) mostra que o número de mortos subiu para 66, devido às fortes chuvas que atingem o estado. Ainda há seis possíveis óbitos em investigações e 101 desaparecidos.

O Rio Grande do Sul também tem 15.192 pessoas em abrigos e 80.573 desalojados. Ao todo, 707.190 pessoas foram afetadas pelas chuvas em 332 municípios.

O Rio Grande do Sul decretou estado de calamidade pública nesta quarta-feira (1º), e o governador Eduardo Leite afirmou que este será “o maior desastre da história do Rio Grande do Sul”.

Os temporais também causaram danos na infraestrutura viária do estado. Pelo menos 113 trechos de rodovias enfrentam algum tipo de bloqueio em razão disso, sendo 61 rodovias com bloqueios totais e parciais, entre estradas e pontes.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) embarcou na manhã deste domingo (5) para o Rio Grande do Sul com uma comitiva de representantes dos três poderes. Em Porto Alegre, o grupo se reunirá com autoridades locais para discutir as ações de resposta à tragédia causada pelas fortes chuvas.

Lula decolou da base aérea de Brasília acompanhado da primeira-dama, Janja Lula da Silva, de 9 ministros e dos presidentes da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG). O ministro Luiz Edson Fachin, vice-presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), também acompanha a comitiva.