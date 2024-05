Chuvas no RS: Defesa Civil emite alerta de transbordamento de dique do Guaíba

Enchente no Rio Grande do Sul já deixa 78 mortos e 134 mil desabrigados - (crédito: Ricardo Stuckert / Presidência da República)

O número de mortes nas chuvas do Rio Grande do Sul subiu para 78 pessoas na tarde deste domingo (5/5), de acordo com atualização da Defesa Civil. Simultaneamente, o órgão também emitiu um alerta de risco de transbordamento de um dos "diques" de contenção do lago Guaíba, que pode afetar cerca de 100 mil moradores da capital gaúcha.

A região metropolitana de Porto Alegre segue sendo a mais atingida, por conta da elevação histórica do nível do Guaíba. As comportas que fazem a contenção da água para o resto da cidade estão sendo colocada à prova nos últimos dias. Elas possuem capacidade máxima de 6 metros e o lago, neste momento, já ultrapassou os 5,2 metros.

Desde sábado (4/5), há registro de vazamento em diversas comportas da estrutura na capital gaúcha. Após vários registros de inundação no bairro Sarandi, que abrange quase 100 mil habitantes, a Defesa Civil emitiu alerta por volta das 18:15 deste domingo para evacuar a região.

"A Defesa Civil alerta para a possibilidade de transbordamento do dique da Fiergs. A recomendação é que os moradores do bairro Sarandi e da área compreendida do dique até a avenida Assis Brasil, próximo à avenida Sertório, deixem o local e procurem abrigo seguro", diz nota da entidade.

O órgão ainda divulgou mapa informando a dimensão do transbordamento na região.

A Defesa Civil divulgou mapa da região que pode ser atingida caso a comporta próxima ao bairro Sarandi transborde (foto: Divulgação)

Ao todo, 341 municípios enfrentaram estragos da chuva e 844 mil gaúchos foram afetados. O número de desabrigados já ultrapassa 134 mil em todo estado. Há ainda 105 desaparecidos e 4 óbitos em investigação.