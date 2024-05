Voluntários fazem "cordão humano" e puxam barcos para resgatar pessoas em Canoas

Em um ato de solidariedade e em meio às enchentes provocadas pelas fortes chuvas, voluntários deram os braços uns aos outros e fizeram na noite deste sábado (4/5) um "cordão humano" puxando barcos para resgatar pessoas ilhadas em Canoas, no Rio Grande do Sul. Em um vídeos que circula pelas redes sociais é possível ver os moradores com a água próxima ao pescoço em um esforço para ajudar outros moradores.

A noite foi assim em Canoas. A solidariedade é mesmo uma força impressionante. A própria comunidade deu as mãos para não deixar ninguém pra trás. pic.twitter.com/45TlEPD1mr — Miguel Rossetto (@MiguelSRossetto) May 5, 2024

A contagem oficial de mortos em decorrência das cheias no Rio Grande do Sul subiu para 75 vítimas, segundo os números da Defesa Civil divulgados neste domingo (5/5). No último boletim do governo gaúcho, o estado registrava 334 municípios atingidos, com 101 pessoas desaparecidas e 155 feridos, além de 16.609 desabrigados e mais de 780 mil pessoas atingidas.

Depois da região serrana e central do estado, sendo as mais afetadas no início das chuvas, agora a região metropolitana de Porto Alegre é a mais afetada, com as águas do Guaíba que seguem subindo pela vazante dos rios afluentes do Lago, que chegou neste domingo ao nível histórico de 5,35 metros.