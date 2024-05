Governo inicia recuperação de rodovias atingidas pelas cheias no RS

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) iniciou o trabalho de recuperação de rodovias atingidas pelas cheias no Rio Grande do Sul.

A restauração do pavimento da BR158/RS no km 318 começou neste domingo (5/5), assim que o trabalho for concluído, será possível restabelecer a ligação entre os municípios de Santa Maria e Cruz Alta. A previsão é que a liberação ocorra nesta segunda-feira (6/5). No primeiro momento, porém, será autorizada apenas a passagem de veículos para atendimento de saúde ou assistência dos atingidos, além de carros que farão abastecimento de suprimentos para a região.

No domingo (5/5), o órgão liberou o tráfego na BR-116/RS, na Região Metropolitana, e na BR-392/RS, em Santa Maria. Ainda na sexta-feira, foram realizadas as obras de recuperação da reconstrução da cabeceira da ponte sobre a Várzea do Rio Vacacaí, que fica no Km 324,7 da rodovia BR-392/RS.

Em outras localidades o DNIT realiza vistoria para identificar a situação. Na BR-158 dois pontos da estrada cederam devido a umidade. A instabilidade do solo dificulta ações dos agentes e dos maquinários pesados no local.

















< >

Mapa interativo atualiza situação das rodovias do RS em tempo real

Para garantir que os motoristas que precisam trafegar no estado saibam exatamente quais rodovias podem ser acessadas, o governo do estado elaborou um mapa interativo que é atualizado em tempo real e mostra os pontos de bloqueio das rodovias federais e estaduais em todo estado. O mapa é atualizado peloComando Rodoviário da Brigada Militar, Polícia Rodoviária Federal, Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem e Empresa Gaúcha de Rodovias com base em dados fornecidos peloWaze e o Google. O mapa pode acessado através deste link.

Lula garante recursos para reconstrução de rodovias



Em visita ao Rio Grande do Sul neste domingo (5/5) o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) garantiu que o governo federal vai atuar na reconstrução de todas as rodovias que foram atingidas pelas cheias, inclusive as que são de competência do estado. Lula afirmou que “não haverá impedimento da burocracia para que a gente recupere a grandeza deste estado” e destacou que o Ministério dos Transportes acompanhará de perto todo trabalho.

O presidente organizou uma comitiva que contou com a presença de ministros, além dos presidentes da Câmara e do Senado, para garantir rapidez na aprovação de propostas e liberação de recursos para reconstrução do estado. O presidente fala em Orçamento de Guerra para realizar todas as obras necessárias.

“Eu sei que o estado tem uma situação financeira difícil, sei que tem muitas estradas com problema. Quero dizer que o governo federal através do Ministério dos Transporte vai ajudar vocês a recuperarem as estradas estaduais”, afirmou Lula.