Lula, Pacheco e Lira chegam em Porto Alegre para acompanhar cheias do Sul

Lula no Rio Grande do Sul - (crédito: Ricardo Stuckert / PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva desembarcou na manhã deste domingo na Base Aérea de Canoas, no Rio Grande do Sul, para acompanhar a pior enchente já registrada no estado do Sul. Lula e a comitiva sobrevoaram a região de Porto Alegre e devem se reunir durante o dia com o governador do estado, Eduardo Leite (PSDB), e com prefeitos das cidades atingidas.

A comitiva, com a participação dos presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), do Tribunal de Contas da União (TCU), Bruno Dantas, do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, e de mais 15 ministros de estado do governo Lula, mostra o peso que a política está dando para a resposta à calamidade causada pelas chuvas intensas no estado.

O governador do estado, que falou no sábado sobre a necessidade de se implementar um Plano Marshall para a reconstrução do estado, recebeu a expressiva comitiva presidencial e voltou a falar da necessidade de criar meios para o estado poder gastar acima no arcabouço fiscal no resgate ao estado.

“Vamos precisar de medidas absolutamente excepcionais. O Rio Grande do Sul vai precisar de um Plano Marshall, de medidas absolutamente extraordinárias. Quem já foi vítima das tragédias não pode ser vítima de desassistência e da burocracia”, disse Leite na noite de sábado (4/5).

A Ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, já tinha na semana passada sugerido criar uma dotação orçamentária, fora do limite de gastos, ao modelo adotado durante a pandemia de COVID-19, para tratar os efeitos das mudanças climáticas.

A participação do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e dos presidentes da Câmara, do Senado e do TCU demonstra que a política já se articula para construir uma solução para garantir a promessa feita por Lula de que não vai faltar nenhum recurso para a assistência e para a reconstrução do estado.

"Somos uma instituição centenária que sempre teve todo o zelo em fiscalizar, mas também sempre teve toda a sensibilidade quando foi necessário flexibilizar. Tudo que chegar ao nosso Tribunal será tratado com o máximo de prioridade. Reconheço que em momentos normais é necessário que a burocracia seja aplicada, mas em momentos excepcionais é necessário que tenhamos sensibilidade", disse Bruno Dantas, em coletiva com a imprensa neste domingo.

O presidente do TCU ainda ressaltou que ele mesmo fez parte do grupo de trabalho que organizou o "Orçamento de Guerra" na crise sanitária da COVID-19, série de medidas que permitiu não incluir no teto de gastos os valores gastos durante a pandemia.





Comitiva do presidente Lula na visita ao RS neste domingo (5/5):



Rodrigo Pacheco, Presidente do Senado

Arthur Lira, Presidente da Câmara dos Deputados

Ministro Bruno Dantas, Presidente do TCU

Ministro Edson Fachin, Ministro do STF

General Tomás, Comandante do Exército

Janja Silva - primeira-dama

Ministros



Fernando Haddad, Ministro da Fazenda

Rui Costa, Ministro-Chefe da Casa Civil

José Múcio, Ministro da Defesa

Renan Filho, Ministro dos Transportes

Silvio Costa Filho, Ministro de Portos e Aeroportos

Camilo Santana, Ministro da Educação

Nísia Trindade, Ministra da Saúde

Luiz Marinho, Ministro do Trabalho e Emprego

Wellington Dias, Ministro do Desenvolvimento Social e Combate à Fome

Marina Silva, Ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima

Jader Filho, Ministro das Cidades

Márcio Macêdo, Ministro Chefe da SG/PR

Alexandre Padilha, Ministro Chefe da SRI/PR

Já estavam no Rio Grande do Sul os ministros Paulo Pimenta (Secretaria de Comunicaçõa) e Waldez Góes (Desenvolvimento Regional)

Em Porto Alegre com o governador @EduardoLeite_. Todos os poderes e níveis de governo trabalhando unidos neste momento de emergência. Seguiremos trabalhando juntos pela recuperação das regiões afetadas pelas fortes chuvas.



???? @ricardostuckert pic.twitter.com/KRKi0iwhro May 5, 2024