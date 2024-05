Rio Grande do Sul: sobe para 83 número de mortos pelas enchentes no estado

Ponte destruída em Sinimbu, no Rio Grande do Sul - (crédito: Gustavo Mansur/ Palácio Piratini)

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul atualizou, na manhã desta segunda-feira (6/5), o número de mortos em decorrência das enchentes que assolam o estado desde o fim de abril. No novo boletim, 83 mortes foram confirmadas — Cruzeiro do Sul, Veranópolis, Santa Maria e Lajeado são os lugares com mais vítimas.

Até o momento, 345 municípios estão afetados pelas enchentes e 19.368 pessoas estão em abrigos, além de 121.957 desalojados. No total, 850.422 cidadãos do estado foram afetados, duzentos e setenta e seis ficaram feridos e 111 estão desaparecidos.

Além das 83 mortes, quatro estão em investigação, ou seja, uma apuração é feita para verificar se a morte tem relação com as enchentes.

Veja abaixo os municípios que registraram mortes:

Bento Gonçalves (3)



Boa Vista do Sul (2)



Bom Princípio (1)



Canela (2)



Canoas (1)



Capela de Santana (1)



Capitão (1)



Caxias do Sul (5)



Cruzeiro do Sul (8)



Encantado (2)



Farroupilha (1)



Forquetinha (2)



Gramado (7)



Itaara (1)



Lajeado (5)



Montenegro (1)



Pantano Grande (1)



Paverama (2)



Pinhal Grande (1)



Porto Alegre (2)



Putinga (1)



Roca Sales (2)



Salvador do Sul (2)



Santa Cruz do Sul (2)



Santa Maria (5)



São João do Polêsine (1)



São Leopoldo (1)



São Vendelino (2)



Segredo (1)



Serafina Corrêa (2)



Silveira Martins (1)



Sinimbu (1)



Taquara (2)



Três Coroas (1)



Vale do Sol (1)



Venâncio Aires (3)



Vera Cruz (1)



Veranópolis (5)

Óbitos em investigação: 4



Caxias do Sul (1)



Pinhal Grande (1)



Santa Maria (1)



Três Coroas (1)