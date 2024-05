Chuvas no RS: sobe para 90 o número de mortes; centenas estão desaparecidos

O número de mortes por causa das enchentes que atingem o Rio Grande do Sul subiu para 90. Segundo balanço da Defesa Civil estadual desta terça-feira (7/5), 361 pessoas ficaram feridas e 132 estão desapaercidas. Outras 155.741 estão desalojadas e 48.147 foram encaminhadas para abrigos públicos. Ao todo, 388 municípios gaúchos foram afetados.



Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), nesta terça-feira (7/5) áreas do centro e toda a metade norte do Rio Grande do Sul passam por um breve período de tempo quente e seco, com ventos soprando do quadrante norte. Estão previstas rajadas de vento acima dos 60 km/h, especialmente na região de Santa Maria e encostas, além proximidades do Planalto gaúcho.

Entretanto, nas áreas mais ao sul do estado e toda a área de fronteira com o Uruguai, fortes áreas de instabilidade devem causar chuvas volumosas e temporais. No extremo sul do Rio Grande do Sul, os volumes de chuva devem exceder os 100 milímetros em 24 horas podendo superar os 150 milímetros até o início da quarta-feira (8/5).

















Nas cercanias da região de Pelotas, Rio Grande, em direção à Campanha e oeste do estado, até a área de Alegrete e São Borja, também são previstos temporais, ventos com rajadas acima dos 70 km/h e queda de granizo.

"Para o fim de semana, a expectativa é de tempo úmido e gradataviamente mais frio. A chuva com mais intensidade deve ocorrer no norte e leste do estado. No sul e oeste, por sua vez, o tempo fica mais seco a partir da segunda-feira (13/5)", informa o Inmet.

