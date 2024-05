Morre a fonoaudióloga Glorinha Beuttenmüller, aos 98 anos

Morreu, nesta segunda-feira (6/5), o fonoaudióloga Glória Beuttenmüller, aos 98 anos. Ela faleceu em casa, no Rio de Janeiro, e a causa da morte não foi divulgada. Glorinha, como era conhecida, trabalhou na Globo de 1974 a 1993, treinando e aprimorando a voz de jornalistas e artistas da emissora. A profissional ajudou a desenvolver a fala de William Bonner, Fátima Bernardes, Ana Paula Padrão, Carlos Nascimento, Paulo Henrique Amorim, entre outros.

Segundo a Memória Globo, em meados de 1960, Glorinha foi procurada por uma professora cega que precisava de ajuda para preparar uma conferência que daria no Instituto Benjamin Constant. A professora alegava que não era capaz de falar bem determinadas palavras, pois não conseguia ver ou sentir as coisas que aquelas palavras designavam.



A conferência dessa professora fez tanto sucesso que Glorinha Beuttenmüller foi chamada para dar aulas no Instituto Benjamin Constant. Lá ela desenvolveu um método próprio, chamado terapia da fala, que se baseia na ideia da palavra como uma escultura sonora.



A trajetória de Glorinha na Globo começou em 1974. Naquele ano, por causa da morte do apresentador Heron Domingues, Sérgio Chapelin foi chamado para substituí-lo no extinto Jornal Internacional. No entanto, o substituto ficou rouco e ele decidiu procurar fonoaudióloga, que passou uma série de exercícios vocais que fizeram com que ele recuperasse a voz no mesmo dia. Essa experiência fez com Glorinha fosse convidada para dar treinamento vocal aos profissionais da emissora.



O legado de Glorinha foi lembrado por alguns artistas. No Instagram, a atriz Maria Padilha pontuou que a profissional mudou a vida de muitas pessoas. "Ela me curou de uma rouquidão pelo o telefone, era uma bruxa, uma fada que entendeu a voz humana como ninguém que eu conheci. Já estive com pessoas desse ramo do primeiro time da Inglaterra e de outros lugares do mundo, mas ninguém chegou perto dela na sabedoria e sensibilidade. Vai na luz mestra", afirmou a atriz.

Ainda não há informações sobre o velório e sepultamento de Glorinha Beuttenmüller.