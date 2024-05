Flora Matos causa polêmica com declaração sobre vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul - (crédito: Observatorio dos Famosos)

A rapper Flora Matos utilizou as redes sociais na noite desta última segunda-feira (6), e causou polêmica ao ter opinado sobre a mobilização da população, em apoio às vítimas das fortes chuvas que atingem o estado do Rio Grande do Sul nos últimos dias.

Através do X (antigo Twitter), a brasiliense, intérprete do hit ‘Piloto’ enalteceu a comoção e mobilização nacional, mas questionou: "Muito bonito a população se organizando para ajudar a galera no RS. Dentro e fora do Brasil, mobilização. Espero que essa mobilização sirva de inspiração e que aconteça quando outros estados sofrerem com catástrofes desse tipo. You know", disse.

Posteriormente, uma internauta quis saber como a artista está buscando ajudar a população, e respondeu: "Sendo não branca". Na sequência, a mesma usuária criticou o comentário de Flora Matos, e ela, novamente, retrucou: "Me explica o que eu falei de errado aqui. Porque eu não tô encontrando o erro em defender que essa mobilização inspire outras quando outros estados precisarem? Qual é o problema?", questionou ela.

A cantora, então, virou alvo de uma enxurrada de críticas, e emendou uma série de troca de farpas com outros usuários. "Até no desespero vocês são egoístas. Não pode falar de mobilização em outros estados porque branco se ofende, vai tomar no **", pontuou Flora Matos.

Muito bonito a população se organizando pra ajudar a galera no RS. Dentro e fora do brasil, mobilização.

Espero que essa mobilização sirva de inspiração e que que aconteça quando outros estados sofrerem com catástrofes desse tipo. You know — FLORA MATOS (@FloraMatos) May 6, 2024

Sendo não branca. — FLORA MATOS (@FloraMatos) May 6, 2024

Até no desespero cês são egoista. Não pode falar de mobilização em outros estados pq branco se ofende. Vai toma no cu May 6, 2024

