Cheia do Guaíba será longa, aponta previsão de pesquisadores da UFGRS

Os últimos cenários de previsão, divulgados no começo da tarde desta terça-feira (7/5) pelo Instituto de Pesquisas Hidráulicas (IPH), da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, indicam que a cheia no Rio Guaíba, em Porto Alegre, deve se prolongar por mais de uma semana, com níveis acima de 5m nos próximos dias.

O momento, no entanto, é de incerteza, com a possibilidade de aumentar o volume d'água por conta da previsão de chuva nos próximos dias. "Os níveis do Guaíba seguem elevados em torno de 5,27m (terça-feira, 7/5, 11 h), ainda não apresentando recessão. As principais preocupações agora seguem sendo a duração dos níveis elevados e as possibilidades de repiques em função de novas chuvas ou efeito do vento", diz o texto.

Curva de cheia mais provável é a da linha branca, uma vez que considera chuva (foto: Reprodução/IPH)

Segundo o IPH, "a partir desta semana, a tendência é de uma redução gradual, podendo chegar abaixo dos 5m, mas com a possibilidade de repiques caso as chuvas previstas para o fim de semana se confirmem".

O Instituto de Pesquisas Hidráulicas alerta ainda que o cenário é de uma cheia prolongada. "Tendência a longo prazo: mesmo com a redução gradual dos níveis, a previsão é que o Guaíba permaneça acima de 4m por mais de uma semana. A título de comparação, na cheia de 1941, levou 32 dias para o nível do rio descer até 3m", conclui o texto.