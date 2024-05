Campanha supera meta e envia mais de 5 mil cobertores ao RS nesta terça

A campanha solidária Liga do Bem arrecadou, até o momento, 5.263 cobertores para ajudar as pessoas afetadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul. A entrega dos donativos será feita às 16h30 desta terça-feira (7/5), pela Força Aérea Brasileira (FAB), aos desabrigados do estado.

A ação continua a receber doações tanto de cobertores quanto de roupas, mantimentos, água, ração para animais, entre outros. Valores em dinheiro também podem ser doados por meio da chave Pix: apcnsocial@gmail.com.

Os pontos de coleta da campanha são apenas no Distrito Federal. As exatas localizações podem ser consultadas pelos stories do Instagram da campanha aqui.



A iniciativa é formada por colaboradores do Senado e pessoas da comunidade, e conta com a mobilização de três gabinetes parlamentares do Rio Grande do Sul.

*Estagiária sob a supervisão de Andreia Castro