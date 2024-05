Mãe procura gêmea desaparecida após bote de resgate virar no RS

Uma moradora de Canoas (RS) está à procura da filha, de 6 meses, que desapareceu após o bote em que a família estava virar durante o resgate. Gabrielli Vicente, 24 anos, foi retirada do apartamento onde morava no bairro Harmonia, um dos afetados pela enchente, em um barco. Cerca de 14 pessoas estavam na embarcação, incluindo ela e os quatro filhos.

A jovem conta que ela e os filhos caíram na água quando o bote virou. "Tentei me segurar com as unhas no barco para não afundar com ele, mas engolimos muita água com gasolina e óleo do motor", contou Gabrielli em entrevista à Revista Crescer.

Uma das gêmeas de 6 meses foi pega desacordada e está na UTI. "Achei meus outros dois filhos e garantiram que haviam pego também as duas bebês — na hora, eu gritava que eram duas. Perdemos a noção do tempo e horário de tudo", contou.

No Instagram, Gabrielli faz apelo para encontrar a bebê, a esperança da mãe é que a criança possa ter sido encontrada e levada para algum local. "Eu gritava que eram gêmeas, que eram duas, e eles falaram, na hora, que pegaram as duas, só não sabem para onde foi", relata. "Meu menino de 2 anos, que não fala quase nada, aprendeu a falar 'socorro' de tanto que a gente gritava".

Segundo amigos da família, a mãe segue à procura em hospitais e centros de acolhimento, mas não teve retorno até o momento.