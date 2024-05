Polícia identifica suspeito de estuprar mulher em situação de rua

A Polícia Civil de São Paulo identificou o homem suspeito de estuprar uma mulher em situação de rua em Santos, em São Paulo. Ele é esperado para prestar depoimento na Delegacia de Defesa da Mulher nesta quarta-feira (8/5). Caso o suspeito não apareça, ele terá a prisão solicitada na Justiça por estupro de vulnerável.

Segundo o g1, os policiais ouviram as pessoas que gravaram as imagens e tentam localizar a vítima com a ajuda da Guarda Civil Municipal para que ela compareça na Delegacia de Defesa da Mulher.

As imagens que circularam nas redes sociais mostraram que o homem sentou atrás da vítima, que tentou se defender do suspeito com as pernas, enquanto ele a tocava nas partes íntimas. Em seguida, o homem faz uma espécie de 'cabana' com papelões próximo a uma parede onde o ato sexual foi consumado.



Segundo o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT), para o estupro de vulnerável a pena é de 8 a 15 anos, sendo aumentada no caso de lesão corporal grave, de 10 a 20 anos; e no caso de morte, de 12 a 30 anos.

Esse tipo de crime ocorre contra pessoas que têm menor possibilidade de defesa, como os menores de 14 anos, portadores de enfermidades ou deficiências mentais, ou que, por qualquer outro motivo, tenham sua capacidade de resistência diminuída.

O Correio tenta contato com a Polícia Civil de São Paulo para saber mais informações sobre o caso, mas até a publicação desta matéria o jornal não obteve retorno.