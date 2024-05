A caminho do hospital, acidente entre carreta e van deixa 4 mortos e 12 feridos

Quatro pessoas morreram e 12 ficaram feridas em um acidente entre uma carreta e uma van, na GO-336 na zona rural do município de Itapaci, a 223km de Goiânia, próximo ao entroncamento da BR-153. Entre os mortos estão três pacientes que estavam indo fazer hemodiálise, além do motorista da van.

O acidente ocorreu na manhã desta quinta-feira (9/5) e o socorro levou mais de 6 horas. Os corpos de algumas vítimas ficaram presos às ferragens.

Segundo informações apuradas junto à Polícia Rodoviária Estadual, a Van saiu de Itapaci e seguia para Ceres para levando pacientes que fazem tratamento de hemodiálise. No entanto, no meio do caminho a van bateu em um caminhão que fazia o transporte de canas.

Segundo Tenente Lourenço, da PMGO, a via onde ocorreu o acidente é muito movimentada e liga vários municípios à BR 153. O fluxo da estrada conta também com o trânsito intenso de caminhões, já que a rodovia leva à uma usina. "O acidente ocorreu com um caminhão articulado. Bem grande com dois reboques de puxar cana. Um reboque entrou na pista a van vinha sentido contrário ao caminhão, o trator do caminhão entrou, o primeiro reboque entrou, no segundo reboque, e a van não parou, nem desviou", explicou a dinâmica do acidente.

