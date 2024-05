Elon Musk anuncia doação de terminais de internet para o RS

O empresário Elon Musk, dono da Starlink, anunciou, nesta quinta-feira (9/5), que vai doar 1.000 terminais de emergência para os socorristas que atuam na tragédia do Rio Grande do Sul e fornecerá acesso gratuito à internet pela empresa de banda larga via satélite.

A informação foi publicada pelas redes sociais do bilionário, que compartilhou um vídeo da megamodelo gaúcha Gisele Bündchen.

Given the terrible flooding in Rio Grande do Sul, @Starlink will donate 1000 terminals to emergency responders and make usage for all terminals in the region free until the region has recovered.



I hope the best for the people of Brazil. pic.twitter.com/NK6kjz7Iag — Elon Musk (@elonmusk) May 9, 2024

Na publicação, deputados mais ligados à ala da oposição ao governo federal agradeceram e comemoram o anúncio. Kim Kataguiri (União Brasil-SP) agradeceu à inciativa e Marcel Van Hatten (Novo-RS) afirmou que o Rio Grande do Sul precisa muito desses terminais.

No mês passado, o Ministério Público de Contas recomendou o cancelamento de contratos do governo federal com a Starlink. O subprocurador do MP, Lucas Rocha Furtado, afirmou que "não pode haver qualquer relação do governo brasileiro, em todas as suas instâncias, com a empresa do Sr. Elon Musk. O Brasil não pode viver de migalhas se quiser ser respeitado e providências urgentes devem ser adotadas a esse respeito".

Elon Musk tem se envolvido em uma série de polêmicas com a Justiça brasileira depois o empresário e o X (antigo twitter) foram incluídos pelo ministro Alexandre de Moraes na investigação que apura milícias digitais no país.

A Secretaria de Comunicação da Presidência da República foi procurada pelo Correio para se manifestar sobre o anúncio de doação, mas ainda não retornou.