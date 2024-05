70% dos brasileiros acreditam que tragédia no RS podia ser evitada

30% dos entrevistados consideram que a situação no estado era inevitável - (crédito: Carlos FABAL/AFP)

Para 70% dos brasileiros, a tragédia que assola o Rio Grande do Sul poderia ser evitada, segundo a pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quinta-feira (9/5). Mais de 100 pessoas morreram na tragédia e outras 130 permanecem desaparecidas.

Estes 70% avaliam que investimentos e melhor infraestrutura podiam ter contribuído para evitar a tragédia, enquanto 30% consideram que a situação era inevitável.

Ao todo, foram ouvidas no levantamento 2045 pessoas, presencialmente, de 16 anos ou mais, em 120 municípios entro os dias 2 e 6 de maio. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos.

Responsabilidade

A pesquisa questionou qual era a responsabilidade do governo do Rio Grande do Sul na tragédia. Para 68%, eles têm muita responsabilidade, para 20% pouca, e para 12%, nenhuma.

Quando questionados sobre a responsabilidade das prefeituras na tragédia, 64% acreditam que tem muita responsabilidade, 20% pouca e 16% nenhuma.

No caso do governo federal, 59% avaliam que eles têm muita responsabilidade na tragédia, 24% pouca e 17% nenhuma.

Atuação na crise

No mesmo levantamento, os entrevistados foram questionados sobre a ação das autoridades para ajudar a população do Rio Grande do Sul.

54% valia que a atuação do governo do estado é positiva, 26% regular e 20% negativa.

Já sobre o governo federal, 53% avalia as atuações como positiva, 24% como regular e 23% de forma negativa.

A prefeitura de Porto Alegre também foi avaliada: 59% veem as ações de forma positiva, 28% regular e 13% negativa.

