Caminhão com doações roubado é encontrado no interior do Paraná

A Polícia Militar do Paraná recuperou, em Palmas, no interior do estado, um caminhão de uma empresa privada que transportava doações de Cajamar, em São Paulo, para o Rio Grande do Sul. O veículo foi roubado em Curitiba, estava carregado com cerca de R$ 250 mil em mercadorias e trafegava na rodovia PRC-280.

Dentro do veículo, foram encontradas as notas das mercadorias e um boletim de viagem onde constava a descrição da verdadeira placa do caminhão.

Segundo a PM, o motorista confirmou que o veículo era roubado e o havia recebido para levá-lo até Pato Branco. O homem foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil em Palmas. Ele estava com documentos, celular e os demais objetos recuperados, que incluem equipamentos eletrônicos e produtos de higiene e limpeza.

Durante a ação, os policiais constataram que as placas originais já haviam sido trocadas por placas falsas. O suspeito ainda revelou que receberia R$ 5 mil pelo transporte da carga roubada.