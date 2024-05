Janja chora e comemora resgate de cavalo caramelo no RS

A primeira-dama Janja Lula Silva se emocionou ao ver o resgate do cavalo que estava preso no telhado de uma casa cercada pela água no Rio Grande do Sul. O animal, chamado de Caramelo, foi salvo por uma equipe do Corpo de Bombeiros de São Paulo após mobilização em redes sociais. Quatro botes foram ao local e o cavalo precisou ser sedada.

O cavalo estava ilhado em um telhado em Canoas, no Rio Grande do Sul. Durante a manhã, Janja afirmou que teria entrado em contato com o general Hertz para mobilizar o Exército a resgatar o animal.

O animal foi flagrado pela equipe da GloboNews na quarta (8) por um helicóptero que sobrevoava a região do município de Canoas.

“Para quem anda divulgando fake news por aí, mais uma boa notícia! O cavalo Caramelo está salvo, graças a Deus, aos voluntários. Estamos desde a manhã mobilizando todo mundo para retirar aquele cavalo de cima do telhado. Conseguimos salvar mais uma vida. É isso, gente. Força, Rio Grande do Sul", declarou Janja nas redes sociais.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Janja Silva (@janjalula)

O translado de Caramelo até terra firme durou cerca de 1h. O animal foi colocado em um caminhão da cavalaria do Exército e será transportado para atendimento veterinário.

O empresário e youtuber Felipe Neto também celebrou a situação. “Caramelo! O Brasil te ama! Meu Deus, que felicidade, que orgulho do Corpo de Bombeiros, dos militares que auxiliaram a operação e dos veterinários. Ele está sedadinho e indo em paz ser salvo”, comentou.

Na segunda-feira (6), outro cavalo foi resgatado em Canoas. O animal estava submerso e foi resgatado pelo vice-prefeito do município gaúcho Santo Antônio da Patrulha, Marcelo Santos da Silva.