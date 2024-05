FAB resgata crianças e gestantes em áreas inundadas no RS; 2.167 pessoas já foram salvas

A Força Aérea Brasileira (FAB) resgatou 2.167 pessoas e 232 animais desde o início da operação de resgate no Rio Grande do Sul. O balanço foi divulgado nesta sexta-feira (10/5).

Entre as operações realizadas pela FAB houve 53 transportes aeromédicos de pessoas doentes e pessoas internadas, além de gestantes. Até agora 53 ocorrências desse tipo foram atendidas.

Na quarta-feira (8/5), uma criança de oito anos foi resgatada em Santa Cruz do Sul, no interior do Rio Grande do Sul. A criança, que faz tratamento de câncer, sofreu uma infecção e foi transportada para o Hospital da Criança, em Porto Alegre, para receber atendimento especializado.

Os militares também resgataram quatro crianças que estavam passando mal, com sinais de desidratação, e foram transportadas de Eldorado do Sul para a capital gaúcha. No salvamento, foram içados também dois adultos com as duas crianças de colo e as outras duas maiores.

“Avistamos um sinal de luz de uma lanterna vindo de uma casa. Fomos lá e vimos um pessoal balançando um pano vermelho. Desci no guincho, entrei na casa e era uma família com quatro crianças e quatro adultos. Eles estavam sem água e comida”, disse um Tenente de Infantaria Antonio Carlos Diniz de Lemos Doria, em nota a imprensa.

Em outra ação, na manhã desta quarta-feira (08/05), uma aeronave H-60L Black Hawk, da FAB, transportou uma gestante em trabalho de parto do município de Faxinal até o Hospital Universitário de Santa Maria (HUSM).

Nesta quinta-feira (9), a FAB começou a realizar lançamentos de donativos e materiais essenciais, por via aérea, nos locais mais atingidos pelas enchentes. As missões buscam trazer mais agilidade no atendimento à população isolada, uma vez que muitas estradas encontram-se obstruídas.

A FAB está utilizando 17 aeronaves para os resgates com 2346 militares envolvidos.