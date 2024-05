FAB faz lançamento aéreo de alimentos para pessoa isoladas no RS

O estado chegou à marca de 107 pessoas mortas devido as enchentes - (crédito: Divulgação FAB)

A Força Aérea Brasileira (FAB) começou nesta quinta (9/5) a realizar lançamentos de donativos e materiais essenciais, por via aérea, nos locais mais atingidos pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Os materiais foram distribuídos e lançados de paraquedas.

A primeira carga saiu da Base Aérea de Canoas e lançada pela FAB na região de São Jerônimo (RS), continha cerca de 2,4 toneladas de fardos de água e cestas básicas. A cidade de 21 mil habitantes banhada pelo rio Jacuí e que enfrenta a pior inundação de sua história.

Alimentos lançados em áreas isoladas (foto: Divulgação FAB)

"É muito importante para o Esquadrão ver que nosso trabalho está sendo útil em um momento tão emergencial. É para isso que treinamos e nos mantemos sempre preparados. Realizar missões de lançamento de carga em uma área de difícil acesso é gratificante e denota a capacidade de emprego da aeronave de transporte militar", disse o Capitão Aviador Kleber Aurelio Saugo em nota a imprensa.

Após a missão de lançamento, foram transportados 4,5 toneladas de insumos hospitalares e material de resgate até a Base Aérea de Santa Maria (BASM). O material foi embarcado na Base Aérea de Canoas.

O número de desalojados no Rio Grande do Sul dobrou nesta quinta, de acordo com a Defesa Civil. Boletim divulgado pela manhã mostrou que 327.105 pessoas tiveram de deixar suas residências por causa da inundação.

O estado chegou à marca de 107 pessoas mortas em decorrência das chuvas.