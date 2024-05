Temporais voltam ao Rio Grande do Sul a partir desta sexta-feira

A previsão do Inmet é que os acumulados de chuva entre hoje e segunda-feira (13) superem os 150 milímetros em boa parte do Rio Grande do Sul - (crédito: Nelson ALMEIDA/AFP)

O Rio Grande do Sul deve sofrer novamente com os temporais previstos para essa sexta-feira (10/5). O estado passou os últimos dias com chuvas mais localizadas. Mas, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a chuvas devem ser mais intensas no centro-leste e nordeste do estado.

A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) é que os acumulados de chuva entre hoje e segunda-feira (13) superem os 150 milímetros em boa parte do Rio Grande do Sul. Umas das regiões mais atingidas pelas enchentes de Porto Alegre foi a região metropolitana, que deve registrar grandes volumes de chuva nos próximos dias.

As chuvas nesse local são preocupantes porque é onde se encontram algumas das principais bacias de captação do rio Guaíba. Com os níveis já muito elevados, novos temporais podem agravar ainda mais as inundações no estado.

Situação atual

O número de mortes causadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul subiu para 113. Segundo o balanço mais recente da Defesa Civil, divulgado nesta sexta-feira, 146 pessoas estão desaparecidos. De ontem para hoje, o número de feridos mais que dobrou, passando de 374 para 756.

Ao todo, 1.916.070 gaúchos foram afetados pelas fortes chuvas que atingiram o estado, destes 69.617 pessoas foram encaminhadas a abrigos públicos e 337.116 estão desalojadas. A Defesa Civil do Rio Grande do Sul também informou que 70.863 gaúchos e 9.984 animais foram resgatados.