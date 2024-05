Artistas internacionais se solidarizam e anunciam ajuda para o RS

As enchentes que atingem várias cidades do Rio Grande do Sul têm mobilizado muitos famosos brasileiros e mundo afora a promoverem ações que podem ajudar as vítimas na região, indo além dos canais oficiais divulgados pelo governo local e federal.

Seja divulgando ONGs que estão trabalhando em resgate ou anunciando ações para ajudar, artistas internacionais, como Beyoncé, Louis Tomlinson e Vincent Martella, além de bandas como Guns N’ Roses e Metallica, têm se manifestado sobre as enchentes no Rio Grande do Sul.

Beyoncé

A Fundação Beygood, criada por Beyoncé, comentou sobre a situação no Rio Grande do Sul nas redes sociais e destacou as ações da Central Única das Favelas (Cufa), parceira de longa data da fundação, na atuação em enchentes no Brasil.

Louis Tomlinson

O ex-One Direction, que está no Brasil para fazer shows com a turnê Faith in the future, Louis Tomlinson falou sobre os desastres no Rio Grande do Sul e anunciou que fez doações para ajudar.

Além disso, comunicou aos fãs que nos postos onde realizará os shows (Rio de Janeiro, São Paulo e Curitiba, em 8, 11 e 12 de maio, respectivamente), terão pontos de coleta de doações na entrada.

Metallica

A fundação All Within My Hands, criada pela banda, também anunciou ajuda para o Rio Grande do Sul de 100 mil dólares para a organização humanitária Direct Relief, parceira deles, para auxílio das vítimas.

Guns N’ Roses

Assim como os outros, a banda Guns N’ Roses falou sobre a devastação no Rio Grande do Sul e compartilhou o contato do Fundo Light Alliance Emergency, do Brazil Found, como ponto para as doações.

Vincent Martella

Intérprete de Greg, na famosa série Todo mundo odeia o Cris, Vincent Martella, que recentemente veio ao Brasil, pediu doações nas redes sociais para ajudar as pessoas do Rio Grande do Sul.

O pedido de doações foi feito por intermédio das fundações Eco Pelo Clima e Fridays For Future.

Como ajudar o Rio Grande do Sul?

Para mais informações de quais locais estão recebendo doações no DF, acesse o link.