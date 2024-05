Enchentes no RS: Famosos se mobilizam para ajudar vítimas; veja ações

As enchentes que atingem várias cidades do Rio Grande do Sul têm mobilizado muitos famosos a promoverem ações que podem ajudar as vítimas na região, indo além dos canais oficiais divulgados pelo governo local e federal.

Famosos como o surfista Pedro Scooby, o humorista Whindersson Nunes, o influenciador Felipe Neto e as cantoras Anitta e Luísa Sonza, anunciaram que vão fazer ações voltadas para ajudar as vítimas.

Além dos famosos citados, outras pessoas também tem divulgado campanhas de arrecadação de fundos para as pessoas do Rio Grande do Sul como: Ivete Sangalo, Taís Araújo, Luan Santana, Matteus Amaral (vice-campeão do BBB 24 e natural de Alegrete, no RS), Xuxa, entre outros.

Pedro Scooby

O surfista anunciou no último domingo (5/5) que convocou amigos surfistas para irem até o Rio Grande do Sul com jet skis para ajudar a resgatar pessoas que estão em áreas isoladas ou presas pelas enchentes.

"Conseguimos juntar os melhores pilotos de ondas gigantes do Rio, estamos levando jet skis e indo rumo ao Sul. Tomara que a gente chegue a tempo de poder ajudar, é o mínimo que podemos fazer", disse Scooby no Instagram.

Na manhã desta segunda (6) o grupo chegou em Curitiba onde foram alertados de que a cidade de Eldorado do Sul (RS) é uma das que está em estado mais crítico e que, por isso, o grupo deve seguir para lá.

Pedro Scooby, Chumbo e amigos chegaram em Curitiba, pararam para abastecer e pegar combustível extra. A princípio pretendem ir para Eldorado pois foram informados que lá a situação está mais critica.



pic.twitter.com/cxC60ScEye — Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) May 6, 2024

Whindersson Nunes

O humorista Whindersson Nunes anunciou nas redes sociais uma vaquinha própria em que arrecadou mais de R$ 3 milhões, que foram direcionados as vítimas no Rio Grande do Sul.

Além disso, ele convocou o clube Vasco da Gama para fazer uma parceria no estádio de São Januário. "Eu faço um show e a gente manda a grana pro pessoal no Sul, eu pago a estrutura e vc me empresta o estádio", disse Whindersson no X, antigo Twitter.

Em resposta, o clube afirmou: "Vambora! Boa ideia. Conte conosco". Os detalhes ficaram de ser organizados por eles de forma privada e ainda não foram anunciados.

Vambora! Boa ideia. Conte conosco.



Vamos falar no pv pra combinar os detalhes. ???????? https://t.co/OxSGuqJuN4 — Vasco da Gama (@VascodaGama) May 5, 2024

Anitta

A cantora Anitta também se mobilizou para ajudar vítimas do estado. No Instagram, a artista anunciou que disponibilizou um caminhão da equipe dela para levar doações para desabrigados.

"Estou disponibilizando um dos meus caminhões para que com a Central Única das Favelas (CUFA) e com você que está assistindo esse vídeo a gente possa ajudar as pessoas que foram vítimas desse desastre ambiental", disse Anitta.

Em seu Instagram, Anitta falou sobre as catástrofes no Rio Grande do Sul.



A cantora, em conjunto com a CUFA, está disponibilizando um caminhão solidário para ajudar. pic.twitter.com/Giz7jElt6T — Anitta Magazine (@anittamagazine) May 5, 2024

Felipe Neto

O influenciador Felipe Neto também tem promovido ações para ajudar a população do Rio Grande do Sul. Nesta segunda-feira (6/5), ele anunciou que conseguiu um caminhão pipa e que a ideia é levar água para Porto Alegre.

"Estamos operacionalizando para ele levar toda água possível do parque AcquaLokos para as áreas do RS. Meu foco é água", escreveu Felipe no X.

CONSEGUIMOS UM CAMINHÃO PIPA!!!



Estamos operacionalizando para ele levar toda água possível do parque AcquaLokos para as áreas do RS.



Meu foco é água. TEM ÁGUA OU CAMINHÃO? Entra em contato!!!@matheuspggomes ou meu email na bio. — Felipe Neto ???? (@felipeneto) May 6, 2024

Luísa Sonza

Natural de Tuparendi, no Rio Grande do Sul, a cantora Luísa Sonza tem sido uma das vozes mais ativas na busca por ajuda para o estado.

No domingo (5), a artista anunciou que está organizando um show beneficente para arrecadar fundos para as famílias desabrigadas do estado.

"Quero fazer esse show beneficente para arrecadar fundos para as famílias que perderam tudo. Elas precisam reconstruir suas vidas, muitas perderam as casas", escreveu Luísa no X.

marcas, locais de show grande, entrem em contato, precisamos da ajuda de vocês neste momento e obrigada a todos que prontamente já me chamaram pra participar desse show beneficente pic.twitter.com/76FJCTIQ7m May 6, 2024

Nego Di

O ex-BBB, que é natural de Porto Alegre tem sido uma das grandes vozes na ajuda ao povo do estado. Nas redes sociais, ele tem orientado a população de outros estados sobre como é possível ajudar o povo do Sul. O ex-BBB também tem se mobilizado para conseguir barcos e helicópteros para auxiliar nos resgates às vítimas das enchentes.

O ex-BBB também tem se mobilizado para conseguir barcos e helicópteros para auxiliar nos resgates às vítimas das enchentes.