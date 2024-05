Força Nacional amplia atuação no RS para fazer segurança em abrigos

A Força Nacional de Segurança Pública (FNSP) que está no Rio Grande do Sul teve a área de atuação ampliada após determinação do ministro da Justiça e Segurança Pública (MJSP), Ricardo Lewandowski, neste sábado (11/5). Agora, além de ajudarem nos resgates, os agentes também farão a segurança dos abrigos do estado.



A decisão do ministro ocorre após denuncias de estupros e assédio sexual nos centros que recebem as vítimas das inundações que assolam o estado por quase duas semanas. Nesta sexta-feira (10/5), o governo gaúcho anunciou a criação de abrigos somente para mulheres e crianças.

A nota publicada pelo ministério aponta que o efetivo chegará até 300 agentes da Força Nacional atuando no estado até o final da próxima semana.