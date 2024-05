Tremores de terra de baixa intensidade são registrados no Rio Grande do Sul

Boletim Sismológico UnB aponta tremores de terras no Rio Grande do Sul - (crédito: Boletim Sismológico UnB)

Uma série de tremores de terra de baixa intensidade atingiram cidades do Rio Grande do Sul na madrugada desta segunda-feira (13). De acordo com o Observatório Sismológico da Universidade de Brasília (UnB), os abalos foram sentidos em Caxias do Sul e Bento Gonçalves.

Os tremores ocorreram em áreas afetadas pelas enchentes catastróficas que atingem o estado. Em Caxias do Sul, moradores assustados chamaram o Corpo de Bombeiros. De acordo com o Observatório, os abalos tiveram magnitude de 2.3 e 2.4 graus na Escala Richter.

Um geólogo será enviado a Caxias do Sul para avaliar se os tremores têm ligação com a acomodação do solo afetado pela subida da água dos rios. A Defesa Civil orienta que a população saia de casa e acione o órgão caso note rachaduras no chão ou nas paredes das casas.