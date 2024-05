PMs fazem mutirão para doar sangue no Hemocentro; estoques estão baixos

Com o objetivo de abastecer os estoques do Hemocentro de Brasília e incentivar a população, 90 policiais militares da Academia de Polícia Militar vão doar sangue nesta segunda-feira (13/5). As doações ocorrerão ao longo do dia conforme a agenda estabelecida junto ao Hemocentro de Brasília. Em 20 de maio, outros 75 policiais farão nova doação. "Depois continuaremos com mais policiais", pontua a corporação.



A Fundação Hemocentro de Brasília (FHB) está operando com 41% do estoque considerado ideal para atender toda a rede pública do Distrito Federal, além dos hospitais conveniados. Atualmente, a prioridade são os tipos sanguíneos O negativo e A negativo. Porém, todas as tipagens são bem-vindas.

Como doar sangue?

Segundo o Hemocentro, podem ser doadores quem tem entre 16 e 69 anos de idade, pesam mais de 51 kg e estão em bom estado de saúde. É importante que o doador tenha dormido pelo menos seis horas na noite anterior à doação, não ter ingerido bebida alcoólica nas 12 horas anteriores e não ter fumado duas horas antes.

"Nada de jejum. É importante estar bem alimentado para doar sangue, assim como beber bastante água desde o dia anterior à doação. Fique atento a algumas precauções: pelo menos três horas antes da doação, evite alimentos gordurosos, como açaí, abacate, leite e seus derivados (queijo, iogurte, manteiga), massas, frituras, ovos, maionese, sorvete, chocolate. Se preferir doar depois do almoço, aguarde duas horas após ter se alimentado. O almoço deve ser leve, com carnes grelhadas, saladas, arroz e feijão sem carnes", orienta o Hemocentro.

Veja a lista com outros pré-requisitos:

Se fez tatuagem e/ou piercing, aguardar 12 meses. Exceto para região genital e boca (12 meses após a retirada);

Em caso de diabetes, deverá estar controlada e não fazer uso de insulina;

Se passou por endoscopia ou procedimento endoscópico, aguardar 6 meses;

Não ter tido Doença de Chagas e Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST);

Candidatos que apresentaram sintomas de gripe e/ou resfriado devem aguardar 7 dias após cessarem os sintomas e o uso das medicações;

Aguardar 48h para doar caso tenha tomado a vacina da gripe, desde que não esteja com nenhum sintoma.

O agendamento individual para doações de sangue pode ser feito por este site ou pelos telefones 160 opção 2, ou 0800 644 0160.