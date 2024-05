Tragédia no RS: rua desmorona após chuva em Gramado; vídeo

Moradores tiveram que sair de suas casas por causa do risco do desmoronamento - (crédito: Reprodução/Redes sociais)

A rua Henrique Bertoluci, localizado em Gramado, no Rio Grande do Sul, desmoronou no domingo (12/5) após as fortes chuvas que atingiram o município. Moradores tiveram que sair de suas casas por causa do risco do desmoronamento. Segundo a prefeitura, o asfalto cedeu devido a uma infiltração. Até o momento, sete pessoas morreram e 974 estão desalojadas em Gramado por causa dos temporais e inundações.



No último sábado (11/5), a prefeitura de Gramado emitiu alerta para evacuação de 16 pontos do município, sendo que quatro deles estão em monitoramento constante: Bairro Três Pinheiros, bairro Piratini, loteamento Orlandi e condomínio Alphaville.

Tragédia no Rio Grande do Sul

Subiu para 147 o número de mortes no Rio Grande do Sul. Além disso, mais de 2,1 milhões de pessoas que moram no estado foram afetadas pela tragédia climática. De acordo com boletim divulgado pela Defesa Civil nesta segunda-feira (13/5), 447 dos 497 municípios gaúchos são assolados pelas chuvas e enchentes. Há 538.241 pessoas desalojadas e 80.826 em abrigos. O número de feridos subiu para 806 e o de desaparecidos atingiu a marca de 127.