Justiça nega prisão de suspeito de estuprar mulher em situação de rua

A Justiça de Santos (SP) negou o pedido de prisão preventiva do homem suspeito de estuprar uma mulher em situação de rua no centro da cidade paulista. O caso ocorreu no início deste mês e é investigado como estupro de vulnerável pela Delegacia de Defesa da Mulher de Santos.

Ao Correio, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo afirmou que a Delegacia de Defesa da Mulher ouviu as partes envolvidas e testemunhas. "A autoridade policial segue com diligências para indiciamento do homem e total elucidação dos fatos. Detalhes serão preservados por se tratar de crime sexual", disse a pasta, em nota.

As imagens que circularam nas redes sociais mostraram que o homem sentou atrás da vítima, que tentou se defender do suspeito com as pernas, enquanto ele a tocava nas partes íntimas. Em seguida, o homem faz uma espécie de 'cabana' com papelões próximo a uma parede onde o ato sexual foi consumado.



A mulher prestou depoimento no último dia 9. Segundo o g1, a vítima disse que foi abordada pelo homem enquanto dormia e que o ato sexual não foi consentido. Por outro lado, o suspeito afirmou para as autoridades policiais que a mulher teria o afastado com as pernas porque o ambiente era "aberto" e que ela pediu para que ele montasse uma "cabana" no local.