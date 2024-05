Vídeos flagram piranhas nas ruas de Porto Alegre após enchentes no RS

Piranhas foram encontradas nas ruas alagadas de Porto Alegre, uma as cidades atingidas por enchentes após as fortes chuvas no Rio Grande do Sul. Os peixes, já mortos, foram localizados na proximidades do Guaíba, conforme mostram vídeos divulgados nas redes sociais (confira abaixo).

Os peixes já causam preocupação em pescadores da região. As piranhas-vermelhas atacam outros peixes e os tornam impróprios para a pesca, de acordo com os pescadores.

Em Porto Alegre, as piranhas-vermelhas são conhecidas como "palometas". Além desses peixes, as enchentes na capital gaúcha também proporcionou o aparecimento de jacarés. Um animal deste tipo foi visto próximo da orla do Guaíba.

Confira os vídeos das piranhas e do jacaré na enchente:

????Ponte de Pedra



Sim, temos piranhas mortas na região central de Porto Alegre, distante cerca de 1 km do Guaíba @correio_dopovo pic.twitter.com/QjQrBIrT4C — Jonathas Costa (@jonathasac) May 14, 2024

???? As piranhas que andam aparecendo nas ruas de Porto Alegre já não são tão raras em nossa região. Em janeiro deste ano, publicamos uma informação que especialistas disseram que a presença dessas palometas na Capital gaúcha é resultado da transposição e conexão entre as bacias… pic.twitter.com/hXmKRtsL7O — Porto Alegre 24 Horas (@portoalegre24h) May 15, 2024