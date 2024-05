RS: Nível da Lagoa dos Patos deve aumentar na madrugada, diz prefeita

O nível da Lagoa dos Patos, na região sul do Rio Grande do Sul, seguirá aumentando nas próximas horas. A informação foi confirmada ao Correio pela prefeita de Pelotas, Paula Mascarenhas, nesta quinta-feira (16/5).

"De ontem para hoje nós tivemos um aumento em toda a região da Lagoa dos Patos e, no nosso caso, o Canal São Gonçalo (que liga a Lagoa dos Patos com a Mirim) chegou ao seu pico desde o início desta crise climática", declarou a prefeita.

"No domingo tinha ido a 2,88 metros, que é o mesmo valor da enchente de 1941, a maior da história até então. E na noite passada chegou a 3 metros. Nesse momento, está mais ou menos em 3,02 metros. Passou o dia estável neste nível. Mas água não está dando vazão. Isso fez com que a lagoa subisse e alagou mais algumas partes da cidade, principalmente no Laranjal, que já tinha alagamento e ampliou", acrescentou.

De acordo com Mascarenhas, parte da cidade tem diques de proteção para evitar o alastramento da inundação — o que não existia em 1941. "Estamos monitorando e preocupados com a maré, já que essa água vai para o mar em Rio Grande. A maré esteve mais baixa mas não deu vazão porque é muita água e tende a subir nesta madrugada. Só deve baixar amanhã. Temos cerca preocupação que possa aumentar o nível (da água) nesta noite", explicou.

"A preocupação é ultrapassar o dique, que em alguns locais tem 5 metros e em outros, com alguns reforços em áreas mais baixas, suportam até 3,5 metros. Estamos vendo isso com muita atenção e preocupação", finalizou.