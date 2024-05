Duas toneladas de drogas apreendidas em meio tragédia climática no Rio Grande do Sul

Batalhão Militar do Rio Grande do Sul durante policiamento embarcado nas áreas atingidas pela enchente - (crédito: Brigada Militar RS)

A Brigada Militar do Rio Grande do Sul tem intensificado as ações em diversos pontos do estado. Nesta sexta-feira (17/5) uma operação focada em fiscalizar a chegada de viajantes foi realizada na Rodoviária de Osório para prevenir a entrada de substância ilícitas na região.

Além dessa operação especifica, outras ações são desenvolvidas em vários municípios do Rio Grande do Sul resultando na apreensão de armas, drogas e detenção de suspeitos.

Em Porto Alegre, no bairro Santa Tereza, um homem que portava várias porções de crack, maconha e cocaína foi detido por tráfico de drogas; No município de Caxias do Sul, um casal foi preso com armas, 195 munições, além de drogas e R$15 mil. Já em Lajeado, o Batalhão Militar realizou uma apreensão histórica retendo duas toneladas e meia de maconha.

Brigada Militar do Rio Grande do Sul apreendeu duas toneladas de maconha em Lajeado, municipio atingido pelas águas (foto: Reprodução Brigada Militar RS)

Os trabalhos de rotina têm o objetivo de impedir o avanço do crime no estado durante a situação de calamidade pública. Os militares do Rio Grande do Sul também estão atuando nos abrigos, para garantir a segurança das pessoas que ficaram desalojadas em função das fortes chuvas no estado e realizam o patrulhamento pelas ruas alagadas das cidades.