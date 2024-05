Pentecostes: oração pelo fim da enchente a nove mil quilômetros do Sul

Assis (Itália) — A mais de nove mil quilômetros do Rio Grande do Sul, uma legião de brasileiros está unida em oração pelo fim do dilúvio que arrasou o estado. Peregrinos de várias partes do mundo, muitos com alma verde e amarela, viajaram até a cidade italiana de Assis para participar do Pentecostes da Paz, hoje e amanhã. O evento integra a programação do Congresso Internacional de Pentecostes, que chega à 12ª edição. Tradicionalmente realizado na Terra Santa, o congresso foi transferido para a cidade natal de Francisco de Assis, um dos santos mais populares da Igreja Católica, em razão do conflito entre Hamas e o governo de Israel.

O propósito dos peregrinos é orar pela paz na região de conflito no Oriente Médio. Mas a tragédia no sul do Brasil se incorporou ao rosário dos peregrinos. “Estamos aqui rezando pela paz. Mas existem pessoas hoje, no Brasil, que estão passando por muitas dificuldades. E a gente não pode apenas rezar. A gente precisa de atos concretos”, diz Gilberto Barbosa, um dos fundadores da Comunidade Obra de Maria, que organiza o Pentecostes da Paz em parceria com a comunidade Canção Nova.

Barbosa acredita que todos podem contribuir na ajuda às vítimas da enchente, da maneira espiritual ou material. “A gente não pode simplesmente silenciar e ficar assistindo. Temos que fazer a nossa parte, que é contribuir. O Brasil é grande, é um país continental. Se todo mundo der a sua contribuição, logo vamos superar essa dificuldade”, conta Barbosa. Ele estima que 1.500 brasileiros estão na cidade de Assis, proveniente do Brasil e de outros países, como Estados Unidos, Angola, Bélgica, Alemanha, Portugal e Itália.

“Nunca vi tanta atrocidade nesse tempo. Então, resolvemos fazer o Pentecostes da Paz onde viveu aquela pessoa que mais espalhou a paz no mundo”, conta Maria Salomé, co-fundadora da Obra de Maria, referindo-se a São Francisco de Assis. “Esse era o lema dele: paz e bem. É por isso que estamos aqui”, conta a organizadora, na entrada da igreja Santa Maria dos Anjos.

Assim como Gilberto Barbosa, Maria Salomé ressalta que o apoio aos gaúchos precisa ir além das orações. E conta o exemplo pessoal. Após ver imagens chocantes dos gaúchos se jogando, “sem medo de leptospirose, sem medo de nada” nas águas contaminadas, a católica começou a indagar como poderia ajudar as vítimas. Lembrou-se de que tinha um baú repleto de casacos adquiridos ao longo das muitas peregrinações. Não pensou duas vezes: encheu três sacos pretos com as roupas de frio. “Não ficou nada dentro do baú”.

A Obra de Maria fez mais pelas vítimas da enchente. Em parceria com a Canção Nova, a entidade contratou dez carretas para transportar e distribuir água mineral às famílias atingidas pelas cheias. O custo da operação foi de R$ 40 mil e permitiu transportar 145 mil litros de água para o Sul. A Obra de Maria está organizada para ampliar a ajuda aos gaúchos e aceita doações via pix.

Maria Salomé afirma que, em momentos dramáticos como este no Rio Grande do Sul ou em outras partes do mundo, é preciso ir além da oração. É preciso fazer um gesto, por menor que seja. “É o dízimo, a gotinha de água que a gente pode dar”, ressalta a peregrina. Na terra de São Francisco de Assis, ela lembra uma história de Madre Teresa de Calcutá, outra personagem histórica conhecida pelo auxílio aos necessitados. “Um dia perguntaram a Madre Teresa de Calcutá: ‘Isso que você faz dá jeito?’. Ela disse: ‘O que eu faço é uma gotinha no oceano. Se cada um desse sua gotinha no oceano, seria diferente’”.

Wellington Jardim, vice-presidente da Fundação João Paulo II e conselheiro da comunidade Canção Nova, considera que os brasileiros estão dando um exemplo notório de solidariedade. Mas lembra que a tragédia no Sul traz um alerta eloquente sobre os equívocos que vêm sendo cometidos na relação com a natureza. “A solidariedade vai acontecer. O brasileiro está mostrando, cada vez mais, que ele ajuda a quem precisa. Mas há uma mensagem também que cada um de nós tem de rever, como brasileiro: o que eu posso fazer, mas também o que eu não posso fazer. Porque nós contribuímos também para que isso acontecesse”, afirma o religioso.

Jardim entende que é preciso refletir sobre o significado da tragédia ambiental no Sul. “A gente tem que parar e pensar. O Rio Grande do Sul vai começar do zero. Vai ser um estado novo, não tem jeito. E isso pode acontecer em qualquer estado, como São Paulo, do dia para noite. A gente tem que se rever. É a missão que Deus está nos dando e dizendo agora: brasileiro, reveja sua parte”, acredita o integrante da Canção Nova. Na caravana religiosa brasileira, há muitos depoimentos de gente que acredita na força da fé e na importância desse momento para ajudar quem passa por tanto sofrimento. A bancária aposentada Tânia Aparecida dos Santos, moradora de Brasília, está em peregrinação desde o dia 11. “Passamos em Fátima, Roma e Cássia em preparação para o Pentecostes”, conta. Ela viaja há 15 anos para eventos dessa natureza. “A minha expectativa para este Pentecostes é o derramamento poderoso do Espírito Santo. Então é muita oração, muita fé e muita confiança na Providência Divina. Porque o Espírito Santo é que vem renovar tudo”, conta.

Uma das lideranças religiosas convidadas para o Pentecostes da Paz, o padre Reginaldo Manzotti, explicou a importância do Pentecostes em momento tão conturbado. “Todos os anos celebramos Pentecostes na Terra Santa. Agora, nós tivemos que sair da Terra Santa, para olhar para a Terra Santa e pedir paz. E não há lugar melhor do que a cidade de São Francisco de Assis, o homem da humildade e da paz. Mas não é só pedir pela Terra Santa. É pedir pelo Brasil, para que haja paz nos grandes centros, nos pequenos centros, nas periferias. Eu moro no centro de Curitiba e vejo muita violência. E vou rezar por todas as vítimas do Rio Grande do Sul e do Maranhão. Neste encontro internacional de Pentecostes, rezamos pela realidade do mundo e do Brasil. As graças são imensas. As pessoas voltam para casa renovadas. Quem não é convertido, volta convertido. E quem já é, volta edificado. É uma renovação na fé”, conta.

O Pentecostes da Paz em Assis terá a participação de importantes lideranças católicas. Além dos padres cantores Fábio de Melo e Reginaldo Manzotti, estarão presentes frei Gilson e irmã Kelly Patrícia. Além de missas, a programação de hoje e amanhã inclui testemunhos de fé, pregação e momentos de oração.

* A jornalista viajou a convite da organização do evento.

Saiba Mais Política Ministro de Lula, Juscelino Filho fica em silêncio durante depoimento à PF

Ministro de Lula, Juscelino Filho fica em silêncio durante depoimento à PF Flipar Celebrações que atraem multidões pelo mundo

Celebrações que atraem multidões pelo mundo Brasil 'Não houve demora', diz Leite sobre evacuações em enchentes no Rio Grande do Sul

'Não houve demora', diz Leite sobre evacuações em enchentes no Rio Grande do Sul Esportes Torcida do Flamengo fica na bronca com Gabigol após polêmica