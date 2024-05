Chuvas no RS: Emirados Árabes enviam 64 toneladas de doações

Os Emirados Árabes enviaram três aeronaves com 64 toneladas de doações para auxiliar na tragédia humanitária no Rio Grande do Sul. O estado passa por enchentes provocadas por fortes chuvas que atingem 461 municípios desde o final de abril.

Entre os materiais que chegarão nos aviões dos Emirados Árabes, estão 500 geradores, 10 mil pacotes com redes de proteção contra mosquitos, 10 toneladas de produtos para higiene, 10 mil cobertores e 5 mil lâmpadas solares. Um voo com as doações chegará neste sábado (18/5), em São Paulo.

Os segundos e terceiros voos vão chegar ao Brasil na segunda-feira (20/5). O terceiro voo contará com doações da comunidade brasileira residente nos Emirados Árabes. A vinda dos aviões com doações ao Rio Grande do Sul foi anunciada pelo Itamaraty, em seu perfil no X (antigo Twitter).

