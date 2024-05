Vídeo: Caminhão desgovernado invade casa em BH

A principal suspeita é de que a carreta desceu a rua de ré, ficou em L, o baú avançou no passeio, bateu no muro da casa e só parou depois de atravessar a parede de um dos quartos do imóvel - (crédito: CBMMG)

Um caminhão desgovernado desceu uma rua de ré e invadiu uma casa no bairro Flamengo, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na noite desse sábado (18/5). O momento foi flagrado por uma câmera de segurança da rua.

Segundo o boletim de ocorrência, a dona do imóvel relatou que estava dentro da residência com duas irmãs quando escutaram um barulho forte e viram pedaços da parede da casa voando. As três saíram para a rua e viram o caminhão batido no muro da residência.O motorista do veículo estava desacordado e foi socorrido para a UPA JK em estado de choque. Em conversa com os militares, ele não soube passar detalhes do acidente e disse não saber como tudo aconteceu.

A principal suspeita é de que a carreta desceu a rua de ré, ficou em L, o baú avançou no passeio, bateu no muro da casa e só parou depois de atravessar a parede de um dos quartos do imóvel. Veja o vídeo:

Casa atingida por caminhão em Contagem ficou com muro destruído CBMMG

Com o acidente, o portão da garagem ficou amassado, o padrão da Copasa ficou destruído e o padrão da Cemig foi danificado. Um outro imóvel teve o muro e a parede de um cômodo quebrados. Uma televisão, uma janela, um oratório, a varanda e o telhado também foram danificados.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, estabilizou o veículo e isolaram o local até a chegada da Polícia Militar, que se responsabilizou pela cena até a remoção da carreta. A seguradora da carreta também esteve no local.

As moradoras da casa receberam atendimento médico no local. O condutor da carreta ficou em observação na UPA.