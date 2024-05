Casa do Peixe é símbolo da resistência gaúcha em meio tragédia no estado; Veja fotos

Casarão do restaurante A Casa do Peixe, símbolo da resistência gaúcha - (crédito: Reprodução @eduardoleite )

O nível das águas está reduzindo em vários municipios do Rio Grande do Sul e, aos poucos, a população afetada pela maior tragédia climática já registrada no Sul do país tenta retomar a vida. Em algumas localidades, no entanto, a água deixou um rastro de destruição e cenas inacreditáveis.

No bairro Navegantes, em Arroio do Meio, um prédio virou símbolo da tragédia gaúcha. O casarão onde funciona o restaurante "A Casa do Peixe" foi construído há mais de 70 anos e já enfrentou outras enchentes.

No ano passado, o local ficou com 1,97m de água no salão principal. O local passou por uma restauração, voltou a funcionar e agora, em 2024 foi novamente atingido pela água, dessa vez, o rio Taquari atingiu o segundo pavimento do prédio.

Agora, com lama nas paredes o casarão ostenta uma orgulhosa e resiliente bandeira do Rio Grande do Sul.

















O proprietário do restaurante sr "Picolé" afirma que não vai desistir do local e vai trabalhar para reabrir o restaurante. A ideia dele é receber os clientes novamente em 20 de setembro, data em que se comemora o dia do gaúcho.

"Eu não posso parar", afirmou o empresário durante conversa com o governador Eduardo Leite neste sábado (18/5).

Nas últimas 24horas não foram informadas novas vítimas. O número de cidades afetadas subiu de 461 para 463 e de desalojados também aumentou chegando a 540.633. Já a quantidade de desaparecidos vem reduzindo e agora são 89 pessoas.