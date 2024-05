Vídeo: banhistas se assustam com ressaca em praia de Niterói (RJ)

Um vídeo (assista no fim da matéria) mostra banhistas assustados com uma ressaca no mar de uma praia na cidade de Niterói, no Rio de Janeiro. As imagens foram publicadas neste domingo (19/5), em tom de alerta à população pelo perfil oficial do Instagram da prefeitura do município.

A costa de Niterói foi citada pela Marinha do Brasil, que emitiu um aviso de ressaca neste domingo. Na publicação, além das cenas que mostram o mar agitado, a página da prefeitura de niterói listou seis cuidados que os banhistas devem tomar. Confira:

Evitar o banho de mar e esportes na praia neste período; Não permanecer em mirantes ou em locais próximos ao mar durante o período; Os frequentadores de praias devem seguir as orientações das equipes do Corpo de Bombeiros; Evitar trafegar de bicicleta na orla caso as ondas estejam atingindo as calçadas; Os pescadores devem evitar navegar durante o período de ressaca; Não entrar no mar para resgatar vítimas de acidente. Neste caso, acione imediatamente as equipes do Corpo de Bombeiros.

Confira o vídeo: