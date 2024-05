Nível do Guaíba cai para menos de 4 metros pela 1ª vez desde o início de maio

O nível do Guaíba, em Porto Alegre (RS), baixou para 3,92 metros na manhã desta quarta-feira (22/5), segundo a medição feita no cais Mauá. Esta foi a primeira vez que o lago ficou abaixo de 4 metros desde o dia 3 de maio, há 19 dias.

O valor máximo da cheia ocorreu no dia 5 de maio, quando a régua marcou 5,35 metros. O Guaíba, então, começou a baixar e desceu quase um metro, mas houve um repique por um evento de chuva excessiva que devolveu o nível a 5,25 metros no dia 14.

Apesar da queda, o nível da água ainda é bastante elevado, já que a cota de inundação do Guaíba é de 3 metros, enquanto a de alerta é de 2,5 metros no Centro Histórico de Porto Alegre.

Antes de 2024, o nível mais alto que o Guaíba já havia atingido foi na enchente histórica de 1941, quando a água ficou entre 4,75 e 4,76 metros.

De acordo com o MetSul Metorologia, na sexta (24) e no próximo fim de semana o ingresso da massa de ar polar vai gerar vento Sul forte a intenso no Norte da Lagoa dos Patos, o que gerará represamento do Guaíba.

De acordo com o boletim divulgado pela Defesa Civil, o estado do Rio Grande do Sul registra 161 mortes, 806 feridos, 82 desaparecidos e 467 municípios afetados. Além disso, há 581.633 desalojados e 71.503 desabrigados.